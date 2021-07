Holandia. Polak zatrzymany ws. postrzelenia holenderskiego dziennikarza

Holandia. Strzały w Amsterdamie. Stan dziennikarza poważny

We wtorek ok. godziny 19.30 przy ulicy Lange Leidesdwarsstrat w Amsterdamie doszło do postrzelenia znanego holenderskiego dziennikarza śledczego Petera de Vriesa. Strzały padły na krótko po tym, jak mężczyzna opuścił budynek telewizji, w którym udzielał wywiadu. De Vries został przewieziony do szpitala, gdzie walczy o życie. Lekarze określili jego stan jako poważny.