Cierpliwość USA wyczerpana. Biden wydał rozkaz do nalotów

Armia USA przeprowadziła "precyzyjne naloty" na cele należące do proirańskich milicji położone przy granicy syryjsko-irackiej. Z pierwszych doniesień wynika, że w ich wyniku zginęło co najmniej pięciu bojowników milicji wspieranych przez Iran. Jak poinformował Pentagon, jest to odpowiedź na ataki dronów skierowane w amerykański personel i obiekty w Iraku.