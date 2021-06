Najpierw intymne zdjęcia, teraz rezygnacja. Brytyjski minister zabrał głos po skandalu

Wszystko zaczęło się od tego, ze w piątek brytyjski dziennik "The Sun" opublikował zdjęcia 42-letniego Hancocka z Giną Coladangelo, lobbystką, którą pracuje w resorcie od roku. Zdjęcia zostały wykonane 6 maja. Media zwracają uwagę na to, że wówczas wciąż obowiązywał nakaz zachowywania dystansu w stosunku do osób spoza własnego gospodarstwa domowego.