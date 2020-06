Najnowszy sondaż prezydencki dla WP. II tura między Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowski. Mała różnica

Dotychczasowe sondaże największe szanse na wejście do II tury dają obecnemu prezydentowi i kandydatowi KO. Gdyby doszło do takiego pojedynku, to według sondażu IBRiS dla WP, zwyciężyłby Andrzej Duda z wynikiem 49 proc. Rafała Trzaskowskiego pokonałby o 2,6 p.p.

