Nagłe załamanie pogody. Alerty IMGW

Według prognoz ciepło będzie na krańcach południowo-wschodnich - termometry mogą wskazać tam nawet 30 stopni Celsjusza, natomiast na pozostałym obszarze kraju będzie chłodniej: od 20 st. C w strefie nadmorskiej, około 25 stopni na przeważającym obszarze. W rejonach podgórskich, szczególnie Karpat zobaczymy do 17 st. C.