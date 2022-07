Prognoza na poniedziałek. Będzie niebezpiecznie

- Niestety dzisiaj musimy spodziewać się niebezpiecznych burz. To będą punktowe, lokalne, intensywne opady. Burze będą się tworzyły od województwa zachodniopomorskiego, przez kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, aż po dolnośląskie i małopolskie. Będą to burze rozproszone, "superkomórki”, z których może spaść do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy - mówił w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW. Ekspert alarmował, że w trakcie burz mogą też wystąpić opady gradu o średnicy do 3 centymetrów oraz porywy wiatru do 85 km/h. Będzie bardzo ciepło, ale nie upalnie. Ponad 30 stopni Celsjusza słupki rtęci pokażą jedynie na południu kraju, gdzie już wydano alerty. Podobnej pogody należy się też spodziewać we wtorek i środę. - W kolejnych dniach niestety będzie burzowo. Nie będzie spokojnego dnia, w którym deszcz byłby dobry dla rolników - mówił Walijewski. Przypomniał, że aby poprawiła się sytuacja hydrologiczna, potrzeba spokojnego, trwającego co najmniej kilka godzin deszczu. Tymczasem opad pochodzący z intensywnych burz - jak dodał gość WP - jest pod tym względem "mało wydajny". Woda zamiast powoli wsiąkać w grunt, szybko spływa do rzek nie poprawiając znacznie sytuacji na polach.