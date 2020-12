Myszków. Duchowny oskarżony o molestowanie seksualne 13-latki

Sprawa miała swój początek przed siedmioma laty. Jednak zrobiło się o niej głośno dopiero w czerwcu ubiegłego roku. Wtedy to kielecki delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży złożył do tamtejszej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodziło o księdza, który w latach 2013-2014 pełnił posługę w Koniecpolu (województwo śląskie, powiat częstochowski). Zaszło podejrzenie, że molestował on 13-letnią dziewczynkę. Sprawa została przekazana do prokuratury w Myszkowie, która wszczęła śledztwo.