Msze święte online i w TV 2 listopada. Gdzie będzie transmisja?

Msze święte online 2 listopada

W poniedziałek 2 listopada w kościele obchodzimy Dzień Zaduszny. Jest on inaczej określany jako Święto Zmarłych. W tym dniu wspominamy zmarłych , którzy pokutują jeszcze za grzechy w czyśćcu. Modlimy się, by ich dusze mogły wejść do nieba.

Chociaż Zaduszki obchodzone 2 listopada nie są świętem nakazanym, to oczywiście każdy, kto tylko ma takie życzenie, może w tym dniu uczestniczyć we mszy świętej. Ponieważ z uwagi na pandemię koronawirusa obecnie obowiązują limity wiernych w kościele (1 osoba na 7 m2), można także obejrzeć mszę w internecie lub telewizji. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą iść do kościoła osobiście.