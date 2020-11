Msze święte online i w telewizji 2 listopada. Gdzie oglądać?

Msze święte online i w TV. Czy będą transmisje 2 listopada?

Osoby, które chciałyby uczestniczyć we mszy świętej, a boją się, że wiernych w kościele będzie zbyt wielu lub też ze względów bezpieczeństwa wolą nie wybierać się do kościoła, mogą obejrzeć transmisje w telewizji i internecie. Msze święte online i w TV będą także w Dzień Zaduszny, czyli 2 listopada.

Msza święta 2 listopada

W Dzień Zaduszny modlimy się za dusze zmarłych, by – jeśli jeszcze przebywają w czyśćcu – mogły pójść do nieba. Msza święta 2 listopada nie jest obowiązkowa, ponieważ Dzień Zaduszny, w przeciwieństwie do Wszystkich Świętych, nie należy do świąt nakazanych.