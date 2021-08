"Może niebawem umrzeć na oczach swoich dzieci". Kobieta na granicy "w stanie krytycznym"

Polskie władze podkreślają, że wysyłanie cudzoziemców na granicę z Polską to zorganizowana akcja białoruskiego reżimu. - Na granicy mają znajdować się Irakijczycy i Afgańczycy, którzy stają się instrumentem w "maszynie Łukaszenki". Zrobimy wszystko, by Polska była krajem bezpiecznym. Łukaszenka wybrał niewłaściwą granicę do swoich niecnych działań – stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki.