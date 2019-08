Morderstwo we Florynce. Chory psychicznie 29-latek usłyszał zarzuty

Prokuratura postawiła zarzuty 29-letniemu mężczyźnie z Florynki w Małopolsce. Jest podejrzany o zabójstwo matki i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u sąsiadki, którą brutalnie okaleczył.

- To się nie musiało wydarzyć. Brat powinien brać leki, ale nie chciał, a lekarz, który prowadził go od kilku miesięcy miał to gdzieś - powiedział portalowi Adam W., brat Stefana. Okazuje się, że Stefan W. od kilku dni źle się czuł. Rodzina chciała go zawieźć do szpitala psychiatrycznego, ale mężczyzna bronił się przed tym. Obiecał, że pójdzie do lekarza psychiatry. Tak też zrobił w poniedziałek 29 lipca. Wrócił z przychodni i położył się spać. Kiedy się obudził po południu, we wsi rozegrały się makabryczne wydarzenia.