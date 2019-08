Włocławek. Śmierć 3-letniego Nikodema. Aresztowano matkę chłopca i jej konkubenta

Sąd Rejonowy we Włocławku w czwartek zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące Agnieszki S. i jej konkubenta Pawła K. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 3-letniego Nikodema. Kobieta jest podejrzana o pomocnictwo w zabiciu synka.

3-letni Nikodem zmarł we wtorek w mieszkaniu we Włocławku. Wezwany na miejsce lekarz karetki pogotowia poinformował o śmierci chłopczyka policję. Dziecko miało obrażenia, które świadczyły, że mogło zostać pobite. Tego samego dnia matka Nikodema Agnieszka S. i jej konkubent Paweł K. zostali zatrzymani przez policję.

- Paweł K. od 21 czerwca do 30 lipca we Włocławku działając umyślnie chcąc popełnić przestępstwo znęcał się psychicznie i fizycznie nad 3-letnim Nikodemem. Wielokrotnie i z dużą siłą uderzał go rękoma po całym ciele, w tym po głowie i brzuchu. Bił drewnianą miarką budowlaną. Nakazywał długotrwałe stanie z rękami w górze. Wyzywał go. Nie reagował na prośby dziecka o to, żeby przestał. Jego działania charakteryzowała intensywność, długotrwałość stosowania przemocy psychicznej i fizycznej - mówiła na konferencji prasowej Prokurator Okręgowy we Włocławku Justyna Plechowska.