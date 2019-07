Śmierć Grażyny K z Borzęcina. Jej mąż zostanie w brytyjskim areszcie

Sąd w Londynie odrzucił wniosek o kaucję i zdecydował, że Czesław K. pozostanie w brytyjskim areszcie. To mąż Grażyny K., której ciało wyłowiono w lutym z rzeki Uszwicy w Małopolsce. Podejrzany nie chce ekstradycji do Polski - dowiedziała się Wirtualna Polska.

- Jedyne, co może opóźnić procedurę ekstradycji, to zażalenia, które będzie wnosił obrońca Czesława K. i ewentualne wątpliwości sądu co do praworządności w Polsce - zaznaczył detektyw. - W razie wątpliwości co do rzetelnego i sprawiedliwego procesu w Polsce, sąd wystosowuje pytania do kraju, który postawił zarzuty podejrzanemu i wyznacza termin odpowiedzi - dodał Weremczuk.