Morawiecki uderzył w TVN24. Błyskawiczna odpowiedź stacji

"Sędzia na dwóch łapkach"

Premier kontynuował swoją odpowiedź: - To są ich sądy i ich sądy ich obronią. Pamiętamy telefon dziennikarza Gazety Polskiej do sędziego Milewskiego w Gdańsku, kiedy ten sędzia po prostu na dwóch łapkach grzecznie zgadzał się temu dziennikarzowi, który dzwonił i podawał się za pracownika kancelarii premiera Tuska. Zgadzał się grzecznie przydzielić daną sprawę do danego sędziego. Drodzy państwo, to jest prawdziwy skandal. My jak widzimy patologie lokalne czy w Bogatyni, czy w Nowym Sączu, Suwałkach czy gdziekolwiek indziej to staramy się je natychmiast wyłapać, piętnować, skierować sprawę do prokuratory i nie patrzymy na to, kto nosi jakie barwy polityczne - zapewniał premier.