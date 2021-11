"Układ wokół Turowa". Dziennikarze o kulisach działania elektrowni

Brak rozstrzygnięcia ws. Turowa. Dziennikarze TVN wskazują przyczynę

Jednym z rozmówców dziennikarzy "Superwizjera" był Stanisław Żuk - były dyrektor KWB Turów, a obecnie poseł partii Kukiz’15. To on był odpowiedzialny za wydobycie węgla w kopalni w czasie, gdy doszło do osuwiska. Były dyrektor Turowa unikał jednak niektórych odpowiedzi na pytania związane z katastrofą. W negatywny sposób odniósł się także do kwestii wprowadzenia niezależnych obserwatorów na teren kopalni, o co z kolei zabiegają Czesi w związku z negocjacjami.