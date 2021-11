Tragedia w Pszczynie. Sytuacja może się powtórzyć? Bodnar: nie wszystkim pacjentkom się uda wyjechać

Śmierć 30-latki w Pszczynie wywołała ogromne poruszenie społeczne. Czy takie sytuacje mogą się w Polsce powtórzyć? - Dokładnie to mam na myśli. Przed trybunałem w Strasburgu jest bardzo ciekawa sprawa. Mieliśmy pacjentkę, która została skierowana na zabieg aborcji. Tam chodziło o wadę genetyczną, trisomię 12. Zabieg aborcji był wyznaczony na 27 stycznia 2021 w Szpitalu Bielańskim, a 26 stycznia opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Z dnia na dzień wszystkie zabiegi odwołano - komentował w programie "Newsroom" WP prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich. - Pacjentka musiała udać się do Holandii i tam ten zabieg został przeprowadzony. To są bardzo konkretne mechanizmy. (...) To nie są jednostkowe sytuacje, ponieważ mamy w Polsce coraz więcej kobiet, które wyjeżdża za granicę i tam dokonuje aborcji w sytuacjach, które zostały wyłączone przez ustawę. Ale nie wszystkim pacjentkom się uda wyjechać. Mogą pojawić się także problemy diagnostyczne, problemy z dostępem do badań prenatalnych - przekazał prof. Bodnar.