Gorąco wokół Sobolewskich. Szokujące ustalenia dziennikarzy

Dziennikarze programu "Czarno na białym" TVN24 przyjrzeli się kulisom zatrudnienia żony Krzysztofa Sobolewskiego w spółkach Skarbu Państwa. Odkąd mąż Sylwii Sobolewskiej wszedł do władz PiS, ta zaczęła obejmować intratne stanowiska. - Praca w spółce Skarbu Państwa jako prezent ślubny, to rzeczywiście pasuje do PiS - słyszymy.