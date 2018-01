TVP ma nowy sposób na niepokazywanie serduszek WOŚP. "To żenujące"

Czy w niedzielę w TVP zabraknie informacji o 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Nie wiadomo, ale program "Woronicza 17" w TVP Info, który zazwyczaj jest nadawany tego dnia na żywo, nietypowo nagrano już w piątek. Zdaniem opozycji telewizja chciała tym sposobem uniknąć pokazywania serduszek WOŚP. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie TVP zmienia zdanie i chce wyemitować program na żywo.



Jak nie pokazać serduszek WOŚ, ale ich nie wymazywać? Według polityków opozycji, po to, by nie pojawiła się wzmianka o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, TVP nagrało swój flagowy program w inny dzień.

O sprawie donosi "Fakt". Poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki, który został zaproszony do programu, przyznał, że zdziwiła go data nagrania - Nawet o to zapytałem. Nie zaprzeczyli, że to wyjątkowa sytuacja - powiedział. TVP nie odpowiedziało też na pytania tabloidu.