Jest tymczasowy rząd PiS. Zagraniczne media bezlitosne

Prezydent powołał rząd Morawieckiego. Chce zastawić "polityczne miny"

Ostry komentarz zamieścił "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Tworzenie gabinetu PiS w Polsce to farsa. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość, wraz z prezydentem Andrzejem Dudą, miało choć trochę szacunku do zwyczajów demokratycznych, to Polska miałaby już rząd utworzony przez zwycięską koalicję" - pisze "FAZ".