Stało się. Prezydent zaprzysiągł rząd Morawieckiego

- Patrzę na pana premiera i na obecnych tutaj panie i panów ministrów z radością. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze, w większości państwa znam, ale nie jako ministrów, tylko jako ekspertów, jako ludzi, którzy do tej pory w drugiej linii pracowali merytorycznie, wykonując powierzone im zadania. Dzisiaj podejmujecie państwo, obok zakresu merytorycznego, także i niezwykle odpowiedzialne, polityczne funkcje prowadzenia polskich spraw. Dziękuję za to z całego serca, to niezwykle ważne - mówił.