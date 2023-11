"Prezydent dobrze się bawi". Komentarze po wystąpieniu Andrzeja Dudy

"PAD się cieszy, że jest dużo kobiet w nowym rządzie. No jak rząd jest fikcyjny, powołany na dwa tygodnie i ministrowie są z łapanki, bo nikt się nie pali, by brać udział w tym cyrku, to łaskawie sięga się po kobiety. Ktoś musi świecić oczami" - oceniła Dominika Wielowiejska z "Gazety Wyborczej".