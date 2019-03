Morawiecki kpi ze swoich poprzedników. "Troszkę interesuję się gospodarką"

W czasie konwencji PiS w Jasionce (woj. podkarpackie) premier Mateusz Morawiecki zaczął kpić ze swoich poprzedników na stanowisku ministra finansów. - Troszkę interesuję się sprawami gospodarki. Może nie jestem tak wrażliwy społecznie jak pan Balcerowicz, czy Rostowski, ale interesuję się - stwierdził premier.

Słowa premiera stały się hitem prawicowych mediów. "Zaorane" – to najczęstsze słowo, które pojawia się w tym kontekście. - Nasz sposób podejścia do gospodarki jest fundamentalnie różny od tego pseudoliberalizmu, który królował wcześniej. Dla ludzi zostawało niewiele, liczyły się tylko wskaźniki i cyfry. Przybliżyliśmy do siebie oczekiwania społeczeństwa – mówił w Jasionce Mateusz Morawiecki.