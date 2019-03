Kaczyński o seksualizacji dzieci. "Włosy dęba stają"

Prezes PiS przemawiał na konwencji w Jasionce (woj. podkarpackie). Jarosław Kaczyński nawiązał do Warszawskiej Deklaracji LGBT+, która podpisał Rafał Trzaskowski. - Mamy tutaj wielki kłopot, wielkie zagrożenie, jest nim atak na rodzinę i na dzieci – mówi Kaczyński.

Jarosław Kaczyński jest oburzony deklaracją, jaką podpisał prezydent Warszawy. - W niektórych miejscach w Polsce już jest stosowana specyficzna socjotechnika, którą trudno nazwać wychowaniem. W jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci - mówi Kaczyński.

- To jest nie do uwierzenia. To się zaczyna w wieku 0-4. Im bardziej się to czyta, tym bardziej włosy dęba stają. Ma być dokonywana koncentracja na ważnej, ale przecież nie jedynej sferze życia. Ma być podważana kwestia tożsamości chłopców i dziewczynek - podkreśla.

Tolerancja być musi

Prezes PiS dodaje, że jego partia jest tolerancyjna, a "Polska już dawno zniosła kary za odmienności". – Tolerancja być musi, jest oczywistością, ale nie można mylić tolerancji z afirmacją, bo afirmacja to wsparcie, to zgoda, by jakieś zjawisko się rozszerzało. W Polsce rodzina, małżeństwo są afirmowane przez kulturę, ale i przez prawo. Chcemy je wspierać. Będziemy mówić "nie" atakowi na dzieci. Polscy rodzice maja prawo do wychowywania własnych dzieci. To podstawowa funkcja rodziny, będziemy jej bronić i nie damy się zastraszyć kampaniami – grzmiał Kaczyński na konwencji PiS.

Podkreślił, że jeśli opozycja wygra wybory, to znikną 500+ i wcześniejsze emerytury. - Przeprowadza się atak na rodzinę, dzieci, o którym mówiłem. Dlatego tak bardzo warto pamiętać o tej stawce, którą jest przyszłość Polski i Polaków. Warto gryźć trawę. My, nasza partia często gryzła trawę i zwyciężała – zakończył prezes PiS.

Trzaskowski uspokaja

Kaczyński w swoim wystąpieniu nawiązał do Rafała Trzaskowskiego, który podpisał Warszawską Deklarację LGBT+. Środowiska prawicowe przekonywały, że wprowadzenie deklaracji oznacza edukacje seksualną najmłodszych dzieci, w tym naukę masturbacji. - To są miliony rozpowszechnień treści, które są nieprawdziwe. Uspokajam rodziców, że to wszystko, co czytają w internecie, to bzdura i manipulacja. Nikt nie będzie uczył ich dzieci masturbacji – zapewniał w RMF FM Rafał Trzaskowski.

