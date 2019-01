MON: Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę Black Hawków dla wojska

- Cztery śmigłowce Black Hawk dla Wojsk Specjalnych zostaną dostarczone do grudnia tego roku - zapowiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) Mariusz Błaszczak po podpisaniu w piątek w Mielcu umowy na maszyny S-70i, cytowany przez IAR.

Nowoczesny sprzęt dla wojska zostanie wyprodukowany w przedsiębiorstwie PZL Mielec . - PZL Mielec to dobre zakłady, produkt też jest sprawdzony w ponad 30 krajach na polu walki. To gwarancja tego, że Wojsko Polskie będzie korzystało z nowoczesnego sprzętu – zapewniał wczoraj na antenie radiowej Jedynki szef MON Mariusz Błaszczak .

Minister nie podał wartości podpisanej umowy. Poinformował natomiast, że obejmuje ona także szkolenie i pakiet logistyczny. - To nowa konstrukcja; to śmigłowiec, który gwarantuje podwyższenie zdolności bojowych naszych żołnierzy. Polscy specjaliści są bardzo dobrzy, zasługują na to, żeby dysponować najnowocześniejszym sprzętem - powiedział Mariusz Błaszczak, cytowany przez IAR.

- To jest nasz wspólny sukces, to jest sukces Wojska Polskiego, sukces PZL Mielec, ale to jest sukces Polski. To ważny dzień - dodał Błaszczak. W uroczystości podpisania umowy na Black Hawki brał udział również premier Mateusz Morawiecki.