Potrzebujesz egzorcyzmów? Włoska diecezja znalazła na to sposób

W diecezji Como na północy Włoch wprowadzono możliwość telefonicznego kontaktu z egzorcystą. Jak podkreśla diecezja, ta nietypowa inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na egzorcyzmy w regionie. Wierni mają teraz łatwiejszy dostęp do duchowej pomocy, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia i rozwiązywania problemów duchowych.