Polak okrzyknięty bohaterem w Niemczech. "Czapki z głów, Maciek"

Jak opisuje "Tageszeitung München", w jednym z mieszkań żył młody Polak, na co dzień pracujący w Niemczech.

Maciej Biernat, słysząc alarm, natychmiast podjął akcję ratunkową. Wyważył drzwi mieszkania, w którym znajdował się nieprzytomny senior, i wyniósł go na zewnątrz. Po upewnieniu się, że mężczyzna oddycha, wrócił do budynku, by samodzielnie gasić pożar przy użyciu gaśnicy.