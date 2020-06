Minister zdrowia Łukasz Szumowski dostanie ochronę SOP

Z ustaleń reportera WP Michała Wróblewskiego wynika, że również były wicepremier Jarosław Gowin może być dalej ochraniany przez SOP . Polityk wystąpił o to do Mariusza Kamińskiego.

- Prezes czuje się zagrożony, dostaje pogróżki. Do gróźb w sieci się przyzwyczaił, na politycznym świeczniku jest od lat, ale to, co dzieje się od 2-3 miesięcy, to zalew najgorszego ścieku - powiedziała w rozmowie z WP osoba z otoczenia Jarosława Gowina.