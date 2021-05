Czarnek chce uczyć o "niepraworządności UE". Kowal: Jak można stawiać taką tezę?

W przedstawionym przez PiS Polskim Ładzie pada m.in. postulat o wprowadzeniu do szkół więcej lekcji historii. Do tych zapowiedzi odniósł się we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Chcemy uczyć o wszystkich wydarzeniach, które mają niezwykłe znaczenie dla losów państwa polskiego - przekazał szef MEiN, wymieniając m.in. "ewolucję Unii Europejskiej z tworu praworządnego na twór niepraworządny".