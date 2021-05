Polski Ład w szkołach. Przemysław Czarnek: UE dzisiaj jest tworem niepraworządnym

- To jest moja prywatna opinia jako prawnika i konstytucjonalisty. Jeśli UE nie ma żadnych podstaw prawnych do wkraczania w sferę organizacji wymiaru sprawiedliwości, a jednak to robi, to jest tworem niepraworządnym. Jeśli do tego zupełnie inaczej, bez podstaw, ocenia bardzo porównywalną sytuację na Malcie, w Niemczech i Polsce, to jest tworem niepraworządnym - tłumaczył szef Ministerstwa Edukacji i Nauki.