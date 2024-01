Minister beszta prezydenta. "Ośmieszył siebie i swój urząd"

Gawkowski uderza w Dudę

Gawkowski stwierdził, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to "prawomocnie skazani przestępcy", którzy "podżegali do przestępstwa". Ocenił, że "mówili, że walczą z korupcją, a sami tworzyli podstawy do tego, aby korupcja istniała".