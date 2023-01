Minął termin ultimatum Tuska. "Nic już od nas nie zależy"

Wcześniejsze słowa Donalda Tuska jasno sugerują, że skoro wyznaczone daty minęły, to Platforma Obywatelska nie będzie dłużej czekała na pozostałe partie i zacznie przygotowania do indywidualnego startu. Największa partia opozycyjna jednak łagodzi stanowisko, a rzecznik PO Jan Grabiec w Wirtualnej Polsce mówi, że daty były jedynie informacją, że od nowego roku partia zacznie techniczne przygotowania do wyborów. Chodzi m.in. o przymiarki do układania list czy podział kampanijnych obowiązków. Dodaje, że to nie oznacza zamknięcia negocjacji wśród sił opozycji, choć zastrzega, że, kiedy ruszy wyborcza machina, te mogą być trudniejsze. Przypomnijmy, że w listopadzie Rada Krajowa PO upoważniła Donalda Tuska do ustalenia zasad w sprawie budowania wspólnej listy.