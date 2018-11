"Mieszkanie +" dla policjantów. Jest projekt ustawy

W Sejmie pojawił się projekt nowelizacji ustawy o Policji. Zakłada, że koszt zakwaterowania funkcjonariusza oddelegowanego do służby w innym mieście będzie pokrywany z budżetu państwa. Faktyczne prace nad zmianą przepisów ruszą już w przyszłym tygodniu - ustaliła WP.

Do tej pory przeniesiony w ramach obowiązków służbowych policjant miał zagwarantowane mieszkanie tylko przez okres 24 miesięcy, od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery. Potem koszty utrzymania w nowym miejscu musiał już pokrywać z własnej kieszeni.

Pełna zgoda członków komisji sejmowej

- W Policji mamy duże braki. Z jednej strony funkcjonariusze są ściągani do służby w dużych miasta, a z drugiej znaczna część ich wynagrodzenia była pochłaniana przez opłacanie mieszkania - przyznaje polityk PiS.

W rozmowie z nami podkreśla, że nowelizacja ustawy powinna odbyć się dość sprawnie. - W komisji projekt otrzymał powszechną zgodę i jest już wpisany do prac przez pana marszałka - dodaje Czartoryski.

Kto skorzysta?

Zdaniem funkcjonariuszy, zmiana prawa jest potrzebna, chociaż dotknie głównie przedstawicieli kadry kierowniczej. - Najczęściej to oni są oddelegowywani do pracy w innych miastach - podkreśla Sławomir Koniuszy z biura prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Zaznacza, że nie mówimy tu więc o zwykłych policjantach, ale na przykład komendantach, skierowanych do służby w zupełnie innej części Polski.

- Chociaż dotyczyło to wyższych stanowisk, często po 2 latach praca w innych miastach przestawała się po prostu opłacać, bo funkcjonariusz musiał utrzymywać dwa domy - wskazuje Koniuszy.

W uzasadnieniu nowelizacji projektu ustawy czytamy, że: "umożliwi właściwe dysponowanie zasobami kadrowymi Policji w kontekście pojawiających się wakatów na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych policji. Przyczyni się też do sprawnego obsadzania wakujących stanowisk oraz umożliwi sprawne kierowanie policjantów do wykonywania zadań w innych jednostkach organizacyjnych."

Trzeba ratować sytuację

Przypomnijmy, że braki kadrowe w policji to bardzo poważny problem. "Z danych Komendy Głównej Policji, według stanu na 1 lipca wynika, że w całym kraju jest 6276 wakatów. Ponadto mniej funkcjonariuszy wstąpiło do służby niż z niej odeszło. Od początku roku do 31 lipca przyjęto 1804 osoby, a odeszły 2822" - informuje portal infosecurity24.pl.