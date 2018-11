Koniec "psiej grypy". Jest porozumienie policyjnych związkowców z szefem MSWiA

Zakończyły się rozmowy ministra Joachima Brudzińskiego z policyjnymi związkowcami. Trwające wiele godzin negocjacje zakończyły się porozumieniem. Mundurowi - jak poinformował szef policyjnych związkowców - zakończyli protest.

- Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, jest najlepszym porozumieniem, jakie udało się wynegocjować. Nie jest doskonałe, ale to jest milowy krok strony społecznej. Nie przypominam sobie momentu, by strona społeczna podpisała tak dobre porozumienie. Ono, oczywiście, nie załatwia wszystkich problemów, ale mam nadzieję, że funkcjonariusze będą z tego usatysfakcjonowani - powiedział przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. - Dziękuję panu ministrowi, nie sądziłem, że uda się osiągnąć tak wiele. To prozumienie jest tak satysfakcjonujące, że przerywamy akcję protestacyjna i wracamy do służby. Będziemy robić to, co umiemy najlepiej: dbać o bezpieczeństwo wszystkich Polaków - dodał.