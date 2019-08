Mieszkańcy Pucka pogonili PiS z miasta. Teraz dosięgła ich zemsta

Politycy PiS z kretesem przegrali w Pucku jesienne wybory samorządowe. Burmistrzem została Hanna Pruchniewska, a w radzie miasta zasiadają tylko osoby z jej komitetu. Teraz będą musieli za to zapłacić. Miasto nie dostanie od rządu subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli. – Skąd mam teraz wziąć te pół miliona? Wyłączyć oświetlenie w mieście? – mówi nam Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.

- Gdy ta informacja rozeszła się w mediach, sprzedaż mieszkań w naszym mieście wzrosła. Cieszymy się, że ludzie chcą tu mieszkać i pracujemy, by było tu jeszcze lepiej – mówi Pruchniewska.

Wkrótce może się to jednak zmienić. W najbliższym czasie władze miasta muszą zdecydować, skąd wygospodarować pół miliona złotych na podwyżki dla nauczycieli.

– Rząd obiecał nauczycielom podwyżki, tylko nie ze swojej kasy. Koszty przerzucił na nas, na samorządy. Skąd ja mam teraz wziąć pół miliona na te podwyżki? Wyłączyć wieczorami oświetlenie w mieście? Odwołać remont naszego mola? Będę musiała zapytać o to mieszkańców – mówi burmistrz Pruchniewska.

I dodaje: - Subwencję oświatową dostana tylko te najbiedniejsze samorządy, a kto tam rządzi? PiS. My nie mamy co liczyć na wsparcie. Mieszkańcy Pucka nie chcieli tu władzy tej partii i teraz muszą przez to cierpieć.