Michał Tusk złożył zeznania ws. wybitej szyby. "To przez poglądy ojca"

Michał Tusk i jego żona zeznawali we wtorek w procesie przed Sądem Rejonowym w Gdańsku ws. wybicia szyby w ich mieszkaniu. Syn Donalda Tuska przekonywał, że sprawca mógł działać z powodu działalności jego ojca, natomiast jeden ze świadków twierdził, że to efekt przesłuchań ws. afery Amber Gold, w których brał udział Tusk junior.

To efekt przesłuchań ws. Amber Gold?

Przed sądem zeznawał także 62-letni sąsiad Tuska Krzysztof Z. - Wychodząc z garażu usłyszałem podniesione głosy dwóch mężczyzn. Jeden z nich był wysoki, a drugi miał na sobie charakterystyczną odzież patriotyczną. Ten pierwszy zapytał mnie, czy wiem gdzie mieszka Tusk. Odpowiedziałem, że nie wiem; poczułem, że tym osobom nie powinno się tego zdradzać. Na to ten wyższy odpowiedział: "my wiemy" i poszli dalej. Pomyślałem sobie wtedy, że to jest efekt przesłuchań Tuska (przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold - red.). Jak mnie mijali, to zauważyłem, że jeden z nich w prawym ręku trzyma kamień. Ja musiałem wrócić do mamy, którą opiekowałem się wówczas ze względu na jej demencję - powiedział.