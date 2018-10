"Więcej Tusków w Brukseli". Szef RE zaskakuje zdjęciem

Choć nie wszyscy decydują się na publikowanie zdjęć dzieci z rodziny w mediach społecznościowych, to jednak Donald Tusk postanowił pochwalić się odwiedzinami wnuków. Zamieścił w sieci zdjęcie ze swojego biura.

"More Tusks in Brussels plus Dino" (Więcej Tusków w Brukseli plus Dino) - napisał Tusk w opisie zdjęcia na Instagramie, nie zapominając o pluszaku jednego z wnuków.