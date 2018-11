Michał Tusk nie zdradzał OLT poufnych danych. Śledztwo umorzone

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła sprawę przekazywania przez syna premiera poufnych danych twórcy Amber Gold.

Jak mówi prokurator Kopania, nie doszło do naruszenia artykułu 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. - Przekazywane dane nie miały charakteru poufnego i nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa - uważa prokurator.

To jednak nie koniec sprawy. Śledczy badają również, jak doszło do wypłacenia wynagrodzenia Michałowi Tuskowi po upadku OLT. Zaległą wypłatę dla syna premiera przelano bowiem już po rozwiązaniu spółki, co było niezgodne z prawem.