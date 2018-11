In vitro tylko dla małżeństw? Nowy projekt w Sejmie

Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy, który zakłada stosowanie metody in vitro wyłącznie dla małżeństw, ograniczenie do jednej liczby komórek rozrodczych, które mogą być zapłodnione oraz zakaz kriokonserwacji zarodków.

Posłowie chcą ograniczeń w stosowaniu in vitro (Fotolia)

Projekt pojawił się wczoraj na stronie Sejmu i jak wynika z informacji, został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne. Jego treść nie jest jeszcze dostępna, ale jak wynika z opisu dotyczy on "ograniczenia możliwości stosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego wyłącznie do małżeństw; ograniczenia liczby komórek rozrodczych, które mogą zostać zapłodnione do jednej; określenia kriokonserwacji ludzkich zarodków powstałych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego jako czynu niedozwolonego i wprowadzenie sankcji administracyjnych w przypadku stosowania tej procedury; likwidacji anonimowości dawców komórek rozrodczych".

Wnioskodawcami projektu jest grupa posłów: Kukiz'15, niezrzeszonych, PSL-UED, WiS oraz PiS. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł niezrzeszony Jan Klawiter.

Źródło: sejm.gov.pl