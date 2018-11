"Gigantyczne sprostowanie". Historyk przesadził z recenzją

Anna Gielewska i Marcin Dzierżanowski zarzucają Sławomirowi Cenckiewiczowi posługiwanie się "kompletnymi kłamstwami" w recenzji ich książki "Macierewicz - biografia nieautoryzowana". Tygodnik "Do Rzeczy", gdzie opublikowano tekst historyka, zamieścił obszerne sprostowanie ich autorstwa.

Dziennikarze "Wprost" w 23. punktach odpierają zarzuty Cenckiewicza, który skrytykował ich książkę. W następnym numerze "Do Rzeczy" historyk ma odnieść się do ich argumentów.

Jak pisze na Facebooku Marcin Dzierżanowski, problemem nie jest to, że recenzja Cenckiewicza była krytyczna, ale to, że tekst zawierał "kompletne kłamstwa" na temat książki. Recenzja autorstwa historyka ukazała się kilka tygodni temu na łamach "Do Rzeczy".