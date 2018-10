Antoni Macierewicz wróci do rządu? Zobacz, czego chcą Polacy

Antoni jeszcze bardzo wiele dla Polski zdziała - zapowiedział w sierpniu, podczas urodzin byłego szefa MON, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Czy była to zapowiedź powrotu do rządu Macierewicza? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, co na ten temat sądzą Polacy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Czy Antoni Macierewicz powinien znów być ministrem? (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

O powrocie do rządu Antoniego Macierewicza, obecnie szefa podkomisji smoleńskiej, mówi się od wielu miesięcy. Czy byłby to dobry ruch prezesa PiS? Z najnowszego badania Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że na pewno nie.

WP.PL Podziel się

Aż 76 proc. Polaków na pytanie, czy Macierewicz powinien znów być członkiem rządu, odparło, że nie. Tylko 8 proc. ankietowanych poparło ten pomysł. 16 proc. stwierdziło: nie wiem.

- Antoni Macierewicz jest politykiem skrajnym. A politycy skrajni nie cieszą się zazwyczaj poparciem, ludzie odrzucają ekstremizmy - tłumaczy "Super Expressowi" prof. Antoni Dudek, politolog.