Michał Dworczyk zdradza tematy exposé premiera Mateusza Morawieckiego. "To nie będzie licytacja z Donaldem Tuskiem"

Szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził, że Mateusz Morawiecki we wtorek o godz. 10.10 zaprezentuje w Sejmie swoje exposé. Dodał, że premier rządu skupi się nie tylko na najbliższych czterech latach. - Będzie to w moim przekonaniu i wedle mojej wiedzy prezentacja wizji rozwoju Polski i jej miejsca w Europie i na świecie - powiedział..

- Jutro o godz. 10.10 premier Mateusz Morawiecki wystąpi ze swoim exposé w Sejmie, prezentując założenia programu i plany działań rządu na najbliższe cztery lata. Ale nie tylko. Minęło 30 lat od zmian ustrojowych w Polsce, od upadku komunizmu. To w sposób naturalny jest taki czas, kiedy podsumowujemy to wszystko co się wydarzyło - zarówno dobre momenty jak i złe. To jest również moment, żeby spojrzeć daleko w przyszłość - Polska i Europa się zmienia. Stoją przed nami kolejne wyzwania. O tym wszystkim będzie pan premier mówił. Będzie to nie tylko wymiana konkretnych działań, ale również zaprezentowanie pewnej wizji rozwoju Polski i jej miejsca w Europie i na świecie - powiedział szef KPRM.