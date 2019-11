Ministrem sportu będzie kobieta? Piotr Müller: Spekulacje medialne są bliskie rzeczywistości

- Za kilkanaście dni będzie znany nowy ministrem sportu. Spekulacje medialne, że będzie to kobieta sportowiec, są bliskie rzeczywistości - przyznał Piotr Müller, rzecznik rządu.

Rzecznik rządu Piotr Müller był "Gościem Wydarzeń" Polsat News. Poseł PiS był pytany o zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS dla najlepiej zarabiających Polaków. PiS chce znieść zasadę, zgodnie z którą składki ZUS opłaca się jedynie od pensji do kwoty około 12 tys. zł brutto, ale przeciwny temu jest jego koalicjant - Porozumienie Jarosława Gowina.

"PO nie jest już hegemonem"

Rzecznik rządu skrytykował także wczorajsze stwierdzenie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z PO, że jeśli posłowie Lewicy zagłosują za ustawą PiS, "to znaczy, że są nic niewarci".

- Mówienie o tym, że wszystko co proponuje PiS powinno być odrzucane przez inne kluby parlamentarne, wydaje się nieporozumieniem. To nie jest jeden wielki klub parlamentarny pod nazwą antyPiS, tylko wiele klubów i PO musi się z tym pogodzić, że nie jest już hegemonem na opozycji - stwierdził Piotr Müller.

Ministrem sportu kobieta?

Piotr Müller był także pytany o to, jak długo premier Mateusz Morawiecki będzie rządził ministerstwem sportu.

- Myślę, że to perspektywa kilkunastu dni, niedługo premier przedstawi prezydentowi kandydaturę na tę funkcję. To się zadzieje w ciągu dwóch tygodni - podkreślił rzecznik rządu. Dodał, że spekulacje medialne, że będzie to kobieta sportowiec, "są bliskie rzeczywistości".