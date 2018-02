Miażdżąca opinia ws. Puszczy Białowieskiej. Były minister idzie w zaparte

Były minister środowiska Jan Szyszko krytykuje opinię rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Białowieskiej. Stwierdził, że jest ona "mało rzetelna".

Co na to były minister środowiska, Jan Szyszko? W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" broni się przez atak.

"Bruksela uważa, że w swoich działaniach nie kierowaliśmy się należytą ostrożnością przy realizacji procedur, co mogło skutkować pogorszeniem stanu puszczy. My z kolei uważamy, że zrobiliśmy to, co do nas należało, gdyż musieliśmy reagować na pogarszający się stan lasu" - dodał Szyszko.