Matura 2020. Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Piotr Mueller: w piątek podamy terminy egzaminów

- Dzisiaj podane zostaną terminy matur i egzaminów ósmoklasistów - powiedział w TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller. Nie jest wykluczone, że dowiemy się też, kiedy dzieci wrócą do szkoły.

- Podane zostaną konkretne terminy egzaminów maturalnych i egzaminów ósmoklasistów, tak, aby każdy z uczniów mógł się przygotować - powiedział w TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller. - Resort edukacji pracował w czwartek wieczorem jeszcze nad szczegółami - dodał. Nie chciał jednak zdradzić, czy egzaminy odbędą się przed wakacjami.

- Konferencja resortu edukacji planowana jest około południa - dodał Piotr Mueller. Wyjaśnił też, że minister edukacji Dariusz Piontkowski przekaże również informację o tym, do kiedy pozostaną zamknięte szkoły i inne placówki oświatowe.

- Sytuacja pod kątem egzaminów będzie jasna i każdy będzie wiedział, kiedy się przygotować do tych egzaminów - mówił rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Rzecznik rządu zapowiedział, że decyzje dotyczące etapów odmrażania gospodarki będą przedstawione w przyszłym tygodniu po analizach wszystkich danych dotyczących zachorowań. - Teraz wydają się optymistyczne - mówił. Wdrożenie 2. etapu obejmować może m.in. częściowe otwarcie hoteli, sklepów budowlanych w weekendy oraz muzeów, bibliotek i galerii sztuki.

Odnosząc się do prowadzonych przygotowań do wyborów Mueller stwierdził, że do przeprowadzenia głosowania rząd zobligowany jest przez przepisy. Z kolei głosowanie korespondencyjne nazwał bezpiecznym. - Niektórzy samorządowcy protestowali ws. przekazywaniu spisu wyborców Poczcie Polskiej nawet nie czytając pisma - mówił gość TVN24.

Przypomnijmy: w środę Dariusz Piontkowski zaznaczył, że w pierwszej kolejności do zajęć w szkołach mają powrócić najmłodsze dzieci. Jako powód wskazuje na to, że ich rodzice muszą mieć zapewniony powrót do pracy.

- Rozważamy, w jakich warunkach mógłby się odbyć powrót dzieci do szkół lub przedszkoli. Decydujące zdanie będzie miał minister zdrowia - dodał.

Czy dzieci wrócą do szkoły we wrześniu, jeśli nastąpi druga fala zachorowań na COVID-19? Minister tłumaczył, że jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na zajęcia w placówkach to będą one kontynuowane na odległość.

