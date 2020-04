Koronawirus w Polsce. Kiedy do szkoły? Dariusz Piontkowski zabiera głos

Przez epidemię koronwirusa uczniowie, rodzice oraz nauczyciele zadają sobie pytanie, kiedy nastąpi powrót do szkoły. Szef MEN zabrał głos w tej sprawie, wspominając o planach na nowy rok szkolny.

Dariusz Piontkowski przypomniał, że w pierwszej kolejności do zajęć w szkołach mają powrócić najmłodsze dzieci. Jako powód wskazuje na to, że ich rodzice mieli możliwość muszą mieć zapewniony powrót do pracy.

- Rozważamy, w jakich warunkach mógłby się odbyć powrót dzieci do szkół lub przedszkoli. Decydujące zdanie będzie miał minister zdrowia – dodał.

Czy dzieci wrócą do szkoły we wrześniu, jeśli nastąpi druga fala zachorowań na COVID-19? Minister tłumaczył, że jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na zajęcia w placówkach to będą one kontynuowane na odległość.

- Żadne państwo na świecie i w Europie nie było przygotowane do tego, by całkowicie przejść na pracę zdalną. Dziś jesteśmy po tym pierwszym, chyba najtrudniejszym okresie, kiedy wszyscy musieli poznać nowe techniki pracy na odległość, ustalić jej zasady. Możemy powiedzieć, że to nauczanie jest całkiem dobrze zorganizowane - zaznaczył Dariusz Piontkowski. Dodał, że ministerstwo "chce stworzyć dodatkowe materiały dydaktyczne zarówno do nauczania ogólnokształcącego, jak i zawodowego".

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki o maturach 2020

Warto podkreślić, że ws. edukacji głos zabrał sam premier. Mateusz Morawiecki pytany przez internautów o matury i egzaminy oświadczył, że na pewno się odbędą.

- Prawdopodobnie odbędą się pod koniec czerwca lub na początku lipca - mówił Morawiecki, zaznaczając że dokładna data zostanie podana najpóźniej na trzy tygodnie przed egzaminami.

- Będziemy je organizować w taki sposób, żeby były maksymalnie bezpieczne, tzn. ze sporym dystansem, korzystając ze wszystkich możliwych przestrzeni na terenie placówek szkolnych. Myślę, że pogoda letnia będzie dopisywać, dopomagać, żeby takie egzaminy mogły być przeprowadzone – dodał Mateusz Morawiecki.