Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania ws. wyborów 2020, tarczy antykryzysowej i matur

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki o tarczy antykryzysowej i odmrażaniu gospodarki

– Nikt nie przypuszczał, że możemy dożyć takich czasów, żeby tąpnięcie gospodarcze było aż tak głębokie. Liczę na to i robimy wszystko w ramach naszych tarcz antykryzysowych, żeby w Polsce to tąpnięcie było znacząco niższe, żeby poziom bezrobocia nie sięgnął tych 20 proc., bo bezrobocie było taką zmorą III Rzeczpospolitej przez 25 lat - opowiadał premier Morawiecki. Zaznaczył jednocześnie dzisiaj "bezrobocie niestety przyrasta".

- Ale po to rozpoczęliśmy wdrożenie bardzo szybko naszych programów antykryzysowych, żeby wzrost tego bezrobocia ograniczać – mówił szef polskiego rządu.

Czy proces odmrażania gospodarki może ulec zmianie? Morawiecki wskazał, że to koronawirus rozdaje karty. - Musimy zachować pewną elastyczność działania. Pokazaliśmy, w jakim czasie co chcemy robić. Jestem w stałym kontakcie z różnymi branżami - opowiadał premier. Dodał, że "jest możliwość przyspieszania i spowalniania".

- Dla mnie najgorszy jest scenariusz hiszpański, belgijski, czy włoski. Również w Niemczech z ogromnym smutkiem czytam doniesienia o zaleceniach dla niektórych szpitali dot. respiratorów, czyli kwalifikowaniu do respiratora bądź nie. Dla mnie to dramatyczne wybory, chcemy ich uniknąć - mówił podczas relacji Morawiecki, podkreślając, że "cały czas obawia się gwałtownych przyrostów".

Koronawirus w Polsce. Premier o wyborach 2020

Wśród wielu wiadomości pojawiło się jedno pytanie dotyczące wyborów 2020, które mają zostać przeprowadzone wyłącznie korespondencyjnie. - Bezpieczeństwo wyborów korespondencyjnych jest do takiego stopnia wyśrubowane, że ja naprawdę uważam, że to jest najbezpieczniejszy sposób przeprowadzania wyborów - zapewnił Mateusz Morawiecki.

Premier wymienił, że podczas głosowania ma dojść do "ozonowania kopert, dezynfekcji, pełnej ochrony fizycznej osób, które będą roznosiły koperty, a następnie ok. 30 tys. skrzynek, które będą następnie pełniły funkcje urn".

- Będą te skrzynki zbierane do komisji wyborczych i tam w pełni sanitarny sposób, w warunkach w pełni sanitarnych, będą one liczone. Jestem przekonany, że to będzie taki sposób przeprowadzania wyborów, który będzie najbardziej bezpieczny z dotychczasowych – dodał Morawiecki.