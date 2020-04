Spotkanie z Ewą Wachowicz wycenili na 34 zł. Tak w praktyce wygląda rządowa pomoc w kryzysie koronawirusa

"Oskarżam Was o naruszenie moich praw obywatelskich - prawa do pracy i prawa do godnego życia – a także oskarżam Was o brak odpowiedzialności za los obywateli, których reprezentujecie" - tak zaczynał się list otwarty Dariusza Rekosza do prezydenta, premiera i polityków. Przekonuje w nim, że obostrzenia związane z epidemią koronawirusa pobawiły go pracy i możliwości utrzymania rodziny. - Mojej rodziny nie zabije koronawirus, tylko brak chleba - komentuje artysta, który samotnie wychowuje dwie nastoletnie córki.