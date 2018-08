Matka Andrzeja Gołoty chce być kandydatką PSL, ale chwali rządzących. Jest reakcja

Bożenna Gołota będzie kandydatką do rady Warszawy z okręgu Śródmieście z list PSL. Mimo że wypowiada się przychylniej o przedstawicielach partii rządzącej niż o ludowcach. Taka jest decyzja Jakuba Stefaniaka. Nie wszyscy jednak podzielają jego zdanie. - Może rozważyłaby start z listy PiS? - pyta poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Wychwalała prezydenta i premiera i co więcej, zadeklarowała, że w wyborach prezydenckich zagłosuje na Andrzeja Dudę, a nie kandydata PSL. - Bardzo go lubię i szanuję, to myślący, dobry polityk, ale musi nabrać jeszcze doświadczenia. Dlatego zagłosowałabym na Andrzeja Dudę - mówiła o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, liderze ludowców. I dodała: - Duda to konkretny polityk, wie co robi, co mówi i dobrze na tym wychodzi. Podoba mi się jego prezydentura, choć jest trochę najpewniej kierowany przez Kaczyńskiego

Według niego Mateusz Morawiecki to "mądry polityk". - Bardzo dobrze sprawuje swój urząd, bardzo go cenię. Świetnie daje sobie radę - oceniła. I nie wszystkim się to spodobało.