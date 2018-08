Matka Andrzeja Gołoty zaskakuje po raz drugi. Oceniła prezydenta Andrzeja Dudę

Słynny bokser Andrzej Gołota schował się w cień, wyszła z niego natomiast jego matka. Chce być radną w Warszawie. Jest już po rozmowach z PSL. Partia być może powinna jeszcze raz wszystko przemyśleć. Bo od jej polityków Bożena Gołota woli tych z obozu rządzącego.



Matka Andrzeja Gołoty chce zostać radną w warszawskim Śródmieściu (PAP, Fot: Grzegorz Michałowski)

- Bardzo się cieszę, że pani Bożenna wystartuje z PSL w najbliższych wyborach samorządowych - mówił w rozmowie z "Super Expressem" kandydat PSL na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak. Słowa matki słynnego polskiego boksera mogą jednak ostudzić jego entuzjazm.

Choć niedawno podkreślała, że wartości PSL są jej najbliższe i ceni lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Jakuba Stefaniaka, sporo mówi o innej partii. I to w samych superlatywach

Zapytana przez tabloid o to, czy zagłosowałaby na Kosiniaka-Kamysza w wyborach prezydenckich, podała inne nazwisko. - Bardzo go lubię i szanuję, to myślący, dobry polityk, ale musi nabrać jeszcze doświadczenia. Dlatego zagłosowałabym na Andrzeja Dudę - zdradziła Bożena Gołota.

Na deklaracji nie poprzestała. Posypały się komplementy pod adresem obecnego prezydenta. - Duda to konkretny polityk, wie co robi, co mówi i dobrze na tym wychodzi. Podoba mi się jego prezydentura, choć jest trochę najpewniej kierowany przez Kaczyńskiego – oceniła matka boksera.

To wciąż nie wszystko. Okazuje się, że sympatią darzy jeszcze jednego polityka, który nie należy do PSL. - Premier Mateusz Morawiecki to mądry polityk. Bardzo dobrze sprawuje swój urząd, bardzo go cenię - zaznaczyła. I podkreśliła, że zarówno Duda, jak i Morawiecki, to "urodzeni politycy". - Premier świetnie daje sobie radę, a prezydent Andrzej Duda jest lepszy od swoich poprzedników - dodała.

Nadaje się nie tylko na radną?

Jaka jest Bożena Gołota? - Ma ogromną determinację i wolę walki. To chyba rodzinne. Sądzę, że ma olbrzymie szanse na to, by zostać radną Warszawy. Już dziś planujemy wspólne spotkania i zbiórkę podpisów pod projektem "Emerytura bez podatku" - mówił Stefaniak.

- Tak, jak mój syn Andrzej tak i ja, ale w ringu politycznym, nie sportowym, stoczę walkę o samorząd i mam nadzieję, że uda mi się dostać do Rady Miasta i coś pożytecznego zrobić dla Polski, dla Warszawy, dla ludzi - mówiła sama Bożena Gołota.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji "Super Expressu", jeśli Bożenie Gołocie uda się wygrać w wyborach samorządowych i sprawdzi się jako radna, może spróbować swoich sił w parlamencie.

Źródło: "Super Express"