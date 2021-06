Mateusz Morawiecki wpłynął na wyniki wyborów? Jest zawiadomienie do prokuratury

"Przepisy dają Prezesowi Rady Ministrów właściwość do zarządzenia wyborów oraz do ustalenia kalendarza wyborczego, w tym daty wyborów. Żaden jednak przepis nie pozwala na zmianę daty wyborów już po ich zarządzeniu. Nie ma takiej delegacji ustawowej" - napisał Skubiszewski, podkreślając, że rozporządzenia wydano beż podstawy prawnej. "Czyniąc to, zdezorganizował w znaczny sposób proces wyborczy" - dodał przewodniczący zarządu Obserwatorium Wyborczego.